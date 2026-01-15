Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Terjerat Kasus Perselingkuhan, Inara Rusli Kehilangan Banyak Job Hingga Tekanan Mental

Kamis, 15 Januari 2026 – 15:03 WIB
Terjerat Kasus Perselingkuhan, Inara Rusli Kehilangan Banyak Job Hingga Tekanan Mental - JPNN.COM
Selebritas Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli disebut mengalami dampak serius setelah terseret laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan dengan Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut diajukan oleh Wardatina Mawa, istri sah dari Fahmi.

Kuasa hukum Inara, Daru Quthny, mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kerugian finansial yang cukup besar akibat kasus tersebut.

Dia menyebut sejumlah kontrak kerja yang sebelumnya telah disepakati terpaksa batal dijalankan.

Baca Juga:

“Sudah pasti (merugi secara finansial),” ujar Daru di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Daru tidak memerinci besaran nilai kerugian, namun menegaskan jumlahnya tidak sedikit.

Dia menjelaskan bahwa batalnya kontrak-kontrak tersebut langsung memengaruhi pendapatan Inara.

Baca Juga:

“Jumlahnya kami tidak tahu, tetapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan, karena banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan,” ujarnya.

Selain kontrak kerja, beberapa lini bisnis Inara juga mengalami hambatan. Daru menyebut hampir seluruh aktivitas usaha yang dijalankan kliennya terhenti sementara hingga proses hukum selesai.

Inara Rusli kehilangan sejumlah kontrak kerja dan disebut alami tekanan mental akibat kasusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  Insanul Fahmi  kasus perselingkuhan  Wardatina Mawa 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp