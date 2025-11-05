Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Terjun dari Lantai 8 Sekolah, Siswa di Tangerang Tewas

Rabu, 05 November 2025 – 17:19 WIB
Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pahoa, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Seorang siswa Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pahoa, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, tewas seusai terjun dari lantai 8 bangunan sekolah.

Satreskrim Polres Tangerang Selatan (Tangsel) tengah mendalami motif dan penyebab siswa itu terjun.

"Untuk pastinya, kami akan sampaikan lebih lanjut dari hasil penyelidikan," kata Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Wira Graha Setiawan, Rabu.

Dia mengungkapkan sebagai langkah awal dari penanganan kasus ini, tim penyidik telah memeriksa sebanyak lima orang sebagai saksi dalam peristiwa tersebut.

"Sudah kami mintai lima keterangan saksi dari pihak sekolah dan rekan-rekannya. Juga didampingi guru dan wali kelasnya," katanya.

Dia bilang pihaknya belum dapat memastikan sejumlah isu yang beredar terkait dugaan motif korban mengakhiri hidupnya dengan terjun dari lantai 8 bangunan itu.

Namun, lanjutnya, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi sebagai proses penyelidikan.

Selain itu, pihaknya juga telah mengumpulkan bukti rekaman kamera pengawas (CCTV) sebagai mengungkap penyebab dari insiden yang terjadi.

Seorang siswa di Tangerang tewas seusai terjun dari lantai 8 sekolah. Polisi lakukan penyelidikan.

