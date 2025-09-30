Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Terjun Jadi Pengusaha, Eza Gionino Geluti Industri Bisnis Ponsel

Selasa, 30 September 2025 – 04:56 WIB
Terjun Jadi Pengusaha, Eza Gionino Geluti Industri Bisnis Ponsel
Eza dalam pembukaan toko iMove di ITC Roxy Mas, Cideng, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Tim iMove Store

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino memulai langkah barunya untuk terjun ke dunia bisnis jual beli hingga reparasi ponsel.

Bekerja sama dengan rekannya bernama Riko, Eza menilai industri jual beli dan reparasi ponsel memiliki potensi besar.

Keputusan ini diambil setelah Eza melakukan pengamatan mendalam terhadap dinamika pasar perangkat komunikasi di Indonesia.

Eza Gionino menjelaskan motivasinya mendirikan bisnis ini berakar dari kondisi pasar yang saat ini cenderung tidak stabil.

Dia melihat adanya fluktuasi harga yang signifikan serta kesulitan pasokan barang baru.

Melihat adanya peluang, ini lah yang menjadi pemicu utama peluncuran usahanya.

"Saya buka bisnis ini karena melihat sekarang bisnis handphone, sekarang itu, sekarang fluktuatif, begitu," ujar Eza Gionino dalam pembukaan toko iMove di ITC Roxy Mas, Cideng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Selain volatilitas harga, Eza menyoroti ketersediaan barang-barang baru di pasaran kini menjadi semakin sulit didapatkan konsumen.

Aktor Eza Gionino memulai langkah barunya untuk terjun ke dunia bisnis jual beli hingga reparasi ponsel.

