Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Terjun Langsung ke Bandung Zoo, Dedi Mulyadi: Masalah Sudah Selesai 90%

Selasa, 31 Maret 2026 – 13:03 WIB
Terjun Langsung ke Bandung Zoo, Dedi Mulyadi: Masalah Sudah Selesai 90% - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan permasalahan Kebun Binatang Bandung sudah hampir selesai.

Permasalahan yang dimaksud ialah pengelolaan kebun binatang, termasuk gaji karyawan dan pakan para satwa.

Hari ini, orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat itu bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyambangi kebun binatang.

Di sana dia bertemu dengan pihak pengelola sementara dan juga para karyawan.

Dalam tayangan video di media sosial Instagram pribadinya, Dedi tampak bersama para pekerja dan menyatakan jika permasalahan pengelolaan sudah selesai 90 persen.

"Ini di Kebun Binatang Bandung, masalahnya sudah selesai 90 persen, masalah pengelolaan bukan kepemilikan," kata Dedi.

Dedi menuturkan, gaji para pekerja seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Per 25 April nanti, karyawan akan menerima gaji sebagai tenaga kerja pemkot.

Sementara, untuk gaji bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan pascapenutupan kebun binatang, kata Dedi, akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan permasalahan Kebun Binatang Bandung sudah selesai hampir 90 persen, termasuk pembayaran gaji karyawan dan pakan satwa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung Zoo  Kebun Binatang Bandung  Kebun Binatang  Dedi Mulyadi  gubernur jabar dedi mulyadi 
BERITA BANDUNG ZOO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp