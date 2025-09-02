Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Terkait Kasus Anak Nikita Mirzani, Vadel Badjideh Dituntut 12 Tahun Penjara

Selasa, 02 September 2025 – 05:59 WIB
Terkait Kasus Anak Nikita Mirzani, Vadel Badjideh Dituntut 12 Tahun Penjara - JPNN.COM
Vadel Badjideh di PN jakarta Selatan, Rabu (9/7) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TikToker Vadel Badjideh dituntut 12 tahun penjara terkait kasus dugaan pemaksaan aborsi dan persetubuhan dengan anak Nikita Mirzani, Lolly.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rio Barten pada Senin (1/9).

"Sidang tadi JPU sudah menyampaikan tuntutannya dituntut selama 12 tahun dan denda Rp1 miliar," kata Rio Barten dilansir Antara.

Baca Juga:

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan hal tersebut lantaran sidang Vadel Badjideh digelar tertutup.

Menurutnya, sidang pidana diadakan secara daring atau online sehubungan dengan situasi dan kondisi di Jakarta akhir-akhir ini.

Agenda sidang selanjutnya yakni penyampaian pembelaan dari terdakwa atau pleidoi rencananya digelar pada pekan depan.

Baca Juga:

Berdasarkan informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan nomor 359/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL dengan nama terdakwa disamarkan.

Adapun Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Vadel Badjideh sebagai tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly pada Kamis (13/2) lalu. (antara/jpnn)

TikToker Vadel Badjideh dituntut 12 tahun penjara terkait kasus dugaan pemaksaan aborsi dan persetubuhan dengan anak Nikita Mirzani, Lolly.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vadel Badjideh  kasus vadel badjideh  anak Nikita Mirzani  Nikita Mirzani  Lolly Nikita Mirzani 
BERITA VADEL BADJIDEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp