Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Terkait Kasus dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana Minta Tes DNA Diulang di Singapura

Selasa, 09 September 2025 – 19:19 WIB
Terkait Kasus dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana Minta Tes DNA Diulang di Singapura - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana ternyata mengajukan permohonan tes DNA (deoxyribonucleic acid) ulang antara dirinya, anaknya CA, dan Ridwan Kamil.

Dia meminta pengulangan tes DNA dilakukan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Lisa Mariana, Bertua Hutapea.

Baca Juga:

Dia mengatakan permohonan tes DNA ulang diajukan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dengan tembusan ke beberapa pimpinan Polri dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Kami mengajukan second opinion di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura di luar daripada rumah sakit Polri atau setidak-tidaknya di salah satu rumah sakit swasta. Permohonan ini sudah diterima tadi dan dicap oleh Bareskrim,” kata Bertua Hutapea dilansir Antara, Selasa (9/9).

Menurutnya, Lisa Mariana punya hak untuk mencari pendapat lain sebagaimana diatur dalam Deklarasi Lisbon dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992.

Baca Juga:

Bertua Hutapea juga memastikan bahwa pihak tidak membantah apa yang dilakukan oleh Pusdokkes dari Kapolri.

"Tetapi, Lisa Mariana, dari mulai sejak tes DNA dilakukan, dia ingin darah anaknya CA yang diambil di sini, untuk dilakukan tes ulang kembali," jelasnya.

Selebgram Lisa Mariana ternyata mengajukan permohonan tes DNA (deoxyribonucleic acid) ulang antara dirinya, anaknya CA, dan Ridwan Kamil.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  Ridwan Kamil  Lisa Mariana dan Ridwan Kamil  anak Lisa Mariana 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp