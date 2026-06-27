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Terkait Laporan Hotman Paris, Razman Arif Nasution Akhirnya Ditahan di Lapas Cipinang

Sabtu, 27 Juni 2026 – 07:07 WIB
Terkait Laporan Hotman Paris, Razman Arif Nasution Akhirnya Ditahan di Lapas Cipinang - JPNN.COM
Razman Arif Nasution seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (6/3). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Razman Arif Nasution resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Dia ditahan sebagai terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea.

"Bahwa benar berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor : B-4374/M.1.11/Eku.3/06/2026 Tanggal 25 Juni 2026 6 Perihal Penerimaan Terpidana guna Pelaksanaan Putusan Pengadilan A.n Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D)," kata Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Syarpani dilansir Antara, Jumat (26/6).

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Menurutnya, penerimaan Razman Arif Nasution dilakukan berdasarkan surat resmi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun proses penerimaan berlangsung pada Kamis (25/6) sekitar pukul 16.20 WIB.

Razman Arif Nasution diketahui terjerat perkara pelanggaran Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

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"Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," beber Syarpani.

Selain pidana penjara, Razman Arif Nasution juga dikenakan denda sebesar Rp200 juta.

Pengacara Razman Arif Nasution resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Sumber Antara

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TAGS   Razman Arif Nasution  Razman  Razman Nasution  Hotman Paris  Hotman Paris Hutapea 
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