Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Terkait Laporannya, Freya JKT48 Jalani Pemeriksaan Hari Ini

Kamis, 12 Maret 2026 – 06:06 WIB
Terkait Laporannya, Freya JKT48 Jalani Pemeriksaan Hari Ini - JPNN.COM
Raden Rara Freyanashifa Jayawardana alias Freya JKT48 di Jakarta, Senin (5/2/2024). Foto: ANTARA/Abdu Faisal/am.

jpnn.com, JAKARTA - Raden Rara Freyanasifa Jayawardana alias Freya JKT48 dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis (12/3).

Dia bakal dimintai keterangan terkait laporannya dalam kasus penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Undangan klarifikasi sudah disampaikan ke pihak pelapor. Rencana jadwal untuk pemanggilan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih dilansir Antara, Rabu (11/3).

Baca Juga:

Menurutnya, laporan Freya JKT48 tertuang dalam LP/B/519/II/2026/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 5 Februari 2026.

Adapun tempat kejadian perkara (TKP) peristiwa yakni di Jalan Mas Putih D49, Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada rentang waktu 2022-2025.

Freya JKT48 melaporkan kasus terkait manipulasi data di media sosial X. Korban melihat postingan yang tidak diketahui pemilik akunnya, yang berisi konten tidak senonoh.

Baca Juga:

"Obyek perkara, yakni seolah-olah postingan yang diposting pelaku dengan menggunakan akun @grok dan @swap adalah pelapor/korban," beber Murodih.

Atas kejadian tersebut, Freya JKT48 merasa dirugikan dan langsung melapor ke Polres Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti.

Raden Rara Freyanasifa Jayawardana alias Freya JKT48 dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (12/3).

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Freya JKT48  JKT48  Raden Rara Freyanasifa Jayawardana  Kasus Freya JKT48 
BERITA FREYA JKT48 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp