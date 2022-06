Terkait Pemakaman Eril, Wahyu: Mohon Maaf kalau Ada yang Terdampak

jpnn.com, BANDUNG - Pemakaman putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, rencananya akan dilaksanakan pada Senin (13/6).

Jenazah Eril akan dimakamkan, di pemakaman milik keluarga yang berlokasi di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

Terkait pemakaman Eril, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.



"Mohon maaf kalau ada yang terdampak. Pihak keluarga menjelaskan alasan pemilihan waktu pemakaman pukul 9 pagi, Senin (13/9), karena masih ada yang masuk sekolah dan kerja," kata Kabiro Administrasi Pimprov Jabar Wahyu Mijaya di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Sabtu (11/6).

Pemprov Jabar berharap kegiatan pemakaman jenazah Eril tidak mengganggu mereka yang akan ke sekolah atau berangkat kerja.



Terhadap masyarakat yang ingin ikut serta dalam proses pemakanan Eril di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, pada Senin (13/6), diimbau agar tidak berangkat dari Gedung Negara Pakuan.

"Diperkirakan jenazah tiba pukul 22.00 WIB. Kalau ada masyarakat berkenan menshalatkan, dibuka pukul 23.00 hingga 08.00 pagi hari. Jam 9 pagi diberangkatkan, bagi keluarga yang akan turut serta tidak berangkat dari Pakuan, sehingga langsung menuju Cimaung," kata dia.



Ridwan Kamil mengatakan jenazah putra sulungnya itu akan dimakamkan di samping sebuah masjid yang dirancang olehnya.

Adapun nama masjid yang sedang dibangun dan dirancang tersebut adalah Masjid Al Mumtadz.



"Dear Eril. Rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, Masjid ini dinamai seperti namamu," tulis Ridwan Kamil dalam akunnya di instagram @ridwankamil.



Nama masjid yang dirancang dan sedang dibangun oleh Ridwan Kamil tersebut, sama dengan nama putra sulungnya, yakni Masjid Al Mumtadz.



"Masjid Al Mumtadz. Yang artinya terbaik. Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu. Eril, today is Saturday. It is a good day to go home," kata Ridwan Kamil.



Dalam unggahan tersebut ditampilkan sketsa gambar tentang peti jenazah, desain pemakaman, hingga desain sebuah masjid. (antara/jpnn)



