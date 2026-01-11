Terkam Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim

Minggu, 11 Januari 2026 – 19:21 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil memenangkan duel sengit saat berhadapan dengan Persija Jakarta dalam pertandingan pekan ke-17 BRI Super League 2025/26.

Duel big match itu berakhir dengan skor 1 - 0, berkat gol tunggal yang dicetak Beckham Putra menit 5.

Babak pertama

Persib Bandung langsung tancap gas pada awal laga big match melawan Persija Jakarta.

Maung Bandung membuka keunggulan lewat gol cepat Beckham Putra pada menit kelima.

Gol bermula dari kesalahan pemain Persija di lini tengah. Berguinho berhasil mencuri bola dan menusuk ke area pertahanan lawan.

Pemain asal Brasil itu kemudian mengirim umpan kepada Beckham Putra.

Meski sempat diantisipasi bek Persija, Beckham mampu merebutnya dan melepaskan tembakan yang berbuah gol. Persib unggul 1-0.