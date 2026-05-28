Terkena Serangan Jantung, Calvin Dores Dilarang Lakukah Hal Ini

Jumat, 29 Mei 2026 – 03:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Putra mendiang musisi Deddy Dores, Calvin Dores tengah dirawat di rumah sakit akibat mengalami serangan jantung.

Kini, Calvin Dores harus menerapkan pola hidup sehat setelah mengalami serangan jantung.

Pasalnya, ada berbagai pantangan ketat yang harus diikuti demi menjaga kondisi kesehatannya.

"Pantangan dilarang merokok, ngopi, dan tidak boleh begadang," ujar ibunda Calvin Dores, Dagmar C Sunardi saat dihubungi awak media, Kamis (28/5).

Tak hanya harus mulai menerapkan pola hidup sehat, Calvin juga harus lebih memerhatikan asupanan makanannya.

Dagmar menuturkan putranya harus mulai menghindari makanan yang bersantan.

"Makan santan dan gorengan juga kurangi," tuturnya.

Adapun saat ini, Calvin masih menjalani perawatan di rumah sakit. Meski begitu, kondisinya sudah mulai menunjukkan perkembangan yang positif.