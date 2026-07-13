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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Terkesan dengan Indonesia, Luis Figo Ungkap Sebuah Keinginan

Senin, 13 Juli 2026 – 02:02 WIB
Terkesan dengan Indonesia, Luis Figo Ungkap Sebuah Keinginan - JPNN.COM
Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (12/7). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo menyempatkan waktu untuk hadir menyemarakkan Piala Dunia 2026 di Indonesia.

Dalam kunjungannya kali ini, pria kelahiran 4 November 1972 itu mengaku senang bisa kembali lagi ke Tanah Air.

Mantan penggawa Barcelona dan Real Madrid itu menilai Indonesia punya daya tarik tersendiri terlebih fan sepak bola di Tanah Air sangat fanatik.

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“Saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia. Tiap saya ke sini urusan saya hanya masalah pekerjaan dan tidak banyak waktu saya untuk pergi menjelajahi beberapa destinasi wisata,” ungkap Luis Figo.

Peraih gelar Ballon d’Or tahun 2000 itu berharap ke depannya bisa mengunjungi beberapa tempat di Indonesia untuk berlibur.

Menurut Luis Figo, Indonesia punya banyak tempat liburan seperti Bali yang bisa dinikmati untuk sekadar bersantai.

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“Banyak destinasi wisata yang sangat indah di Indonesia. Tentu saya juga senang ke sini karena sambutan yang luar biasa dari penggemar. Mereka menunjukkan kecintaan mereka terhadap sepak bola dan saya merasa senang dan terhormat bisa datang ke sini,” ujarnya.

Luis Figo untuk meramaikan semarak Piala Dunia 2026 bersama penggemar di Indonesia.

Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo senang bisa menyempatkan waktu ke Indonesia untuk menyemarakan Piala Dunia 2026 di Indonesia, Minggu (12/7)

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TAGS   Luis Figo  Piala Dunia  Piala Dunia 2026  Luis Figo ke Indonesia 
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