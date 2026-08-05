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JPNN.com - Nasional - Hukum

Terkuak! Menhut Belum Kembalikan Seluruh Uang Suhardiman Amby

Kamis, 06 Agustus 2026 – 01:30 WIB
Terkuak! Menhut Belum Kembalikan Seluruh Uang Suhardiman Amby - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Terkuak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni diduga belum mengembalikan seluruh uang dalam amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby.

Itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

"Penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

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Budi menyatakan KPK menduga Raja Juli baru mengembalikan sebanyak 12.000 dolar Singapura kepada Suhardiman Amby.

Sementara jumlah uang dalam amplop tersebut diperkirakan sebanyak 14.000 dolar Singapura.

"Ini tentu masih terus ditelusuri dan dilacak. Mengapa masih ada selisih atau gap antara uang yang diberikan oleh bupati kepada Menhut pada 2 Juni dengan besaran uang yang dikembalikan?" katanya.

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Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.

Dari 14.000 dolar Singapura yang diberikan Suhardiman Amby kepada Menhut Raja Juli Antoni, baru 12.000 dolar Singapura yang dikembalikan.

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TAGS   menhut  Menhut Raja Juli Antoni  Suhardiman Amby  KPK 
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