Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Terkuak, Ternyata DPR Tak Rekomendasikan Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Rabu, 05 November 2025 – 05:21 WIB
Terkuak, Ternyata DPR Tak Rekomendasikan Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung - JPNN.COM
Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah menyebutkan pihaknya pada 2017 mengusulkan rute kereta cepat dari Jakarta menuju Surabaya, bukan sebatas Bandung.

"Kalau Banggar, awal bukan di Bandung, awal memang Jakarta-Surabaya. Itu rekomendasi Banggar, tetap ada pada 2017," kata dia menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Diketahui, Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh memiliki rute Stasiun Halim, Jakarta hingga Stasiun Tegalluar, Bandung.

Baca Juga:

Belakangan pembangunan Whoosh ini menuai polemik setelah muncul dugaan penggelembungan biaya atau markup.

Said mempersilakan KPK membuka penyelidikan terkait dugaan markup di pembangunan Whoosh yang dimulai era pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi).

"KPK segera melakukan penyelidikan-penyidikan. Itu akan lebih baik," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Baca Juga:

Hanya saja, lanjut Said, proses hukum sebaiknya tidak menghentikan rencana pembangunan rute Whoosh dari Jakarta ke Surabaya.

"Jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik. Bayangin saja kalau kita punya kereta cepat. Jakarta, Bandung, dan Surabaya," kat dia.

Ketua Banggar Said Abdullah menyebutkan pihaknya pada 2017 mengusulkan rute kereta cepat bukan Jakarta ke Bandung. Apa jalurnya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kereta Cepat Jakarta Bandung  DPR  kereta cepat  Banggar DPR  Said Abdullah  PDIP 
BERITA KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp