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JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Terlalu 'Berisik', Menhan Filipina dan Keluarganya Disanksi Pemerintah China

Jumat, 12 Juni 2026 – 11:56 WIB
Terlalu 'Berisik', Menhan Filipina dan Keluarganya Disanksi Pemerintah China - JPNN.COM
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning. Foto: ANTARA/FMPRC

jpnn.com, BEIJING - China pada Kamis (11/6) menjatuhkan sanksi kepada Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya, dengan menuduhnya telah membuat pernyataan yang merugikan kepentingan China dan hubungan bilateral.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri China mengatakan Teodoro telah "berulang kali membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang China" yang merusak kepentingan sah Beijing dan "menyabotase" hubungan China-Filipina.

Di bawah sanksi tersebut, Teodoro, istri dan anaknya dilarang memasuki China daratan, Hong Kong, dan Makau.

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Organisasi dan individu China juga dilarang melakukan transaksi, kerja sama, atau aktivitas lain dengan mereka, menurut kementerian tersebut.

Pengumuman itu datang beberapa hari setelah Teodoro mengkritik tajam China selama forum keamanan Shangri-La Dialogue yang diadakan di Singapura.

Menteri Pertahanan Filipina itu menuduh Beijing merebut wilayah di Laut China Selatan yang disengketakan dan menindas rakyatnya sendiri selama pertukaran yang tegang dengan perwakilan militer China.

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Selama diskusi panel, dua perwira senior dari Tentara Pembebasan Rakyat China mempertanyakan apakah Filipina akan bertindak sebagai proksi AS di Asia atau mengejar hubungan yang lebih kooperatif dengan China.

Teodoro menolak karakterisasi tersebut dan membela kemitraan keamanan Manila.

Pemerintah China kembali menunjukkan sikap arogan dan anti-kritik. Kali ini, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya yang jadi korban

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TAGS   China  Filipina  Laut China Selatan  menhan filipina  Menhan 
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