Terlibat di Art Jakarta 2025, Rayspeed Asia Hadirkan Konsep Unik

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 09:09 WIB
Terlibat di Art Jakarta 2025, Rayspeed Asia Hadirkan Konsep Unik
Rayspeed Asia kembali menunjukkan kreativitas dalam menjembatani dunia seni, musik, dan logistik dengan ikut serta dalam Art Jakarta 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 3-5 Oktober 2025. Foto: Dok. Rayspeed

jpnn.com, JAKARTA - Rayspeed Asia kembali menunjukkan kreativitas dalam menjembatani dunia seni, musik, dan logistik dengan ikut serta dalam Art Jakarta 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 3-5 Oktober 2025.

Tahun ini, Rayspeed Asia menghadirkan booth dengan konsep berbeda yang mencuri perhatian. Mengusung tema We Will, We Will Ship You, booth didesain menyerupai toko vinyl klasik dengan dekorasi piringan hitam ikonik.

Kehadiran DJ Udasjam, makin memperkuat pengalaman pengunjung melalui sajian musik autentik yang berpadu dengan nuansa vintage.

Melalui keikutsertaan di Art Jakarta, Rayspeed Asia ingin menegaskan posisi sebagai mitra terpercaya dalam mendukung para seniman, kreator, hingga brand lokal untuk lebih mudah menembus pasar global.

Dengan layanan kiriman ke Singapura hanya Rp55.000 per kilo, Rayspeed Asia menghadirkan solusi nyata agar karya seni, merchandise, maupun produk kreatif Indonesia bisa dikenal lebih luas di mancanegara.

“Partisipasi kami di Art Jakarta bukan hanya tentang memperkenalkan layanan logistik, tetapi juga menunjukkan bahwa ekspor adalah cara menghubungkan budaya Indonesia dengan dunia. Melalui tema We Will, We Will Ship You, kami ingin menyampaikan Rayspeed Asia siap mendukung perjalanan kreator dan karya lokal menuju pasar global,” ungkap Reza Novra, Head of Marketing Rayspeed Asia dalam keterangan resmi.

Dengan perpaduan seni, musik, dan logistik, Rayspeed Asia membuktikan bahwa ekspor bukan hanya soal pengiriman barang, tetapi juga soal merajut koneksi budaya lintas batas.

Keterlibatan Rayspeed Asia dalam Art Jakarta 2025 merupakan komitmen terus berkontribusi untuk Indonesia. Rayspeed Asia merupakan perusahaan cross-border logistics yang berfokus pada layanan pengiriman internasional dengan harga terjangkau dan waktu pengiriman yang kompetitif.

Rayspeed Asia kembali menunjukkan kreativitas dalam menjembatani dunia seni, musik, dan logistik dengan ikut serta di Art Jakarta 2025.

TAGS   rayspeed asia  Rayspeed  Art Jakarta  Art Jakarta 2025 
