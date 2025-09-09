Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Terlibat Film Gereja Setan, Mongol Stres Bicara Soal Pengalaman Pribadi

Selasa, 09 September 2025 – 13:33 WIB
Terlibat Film Gereja Setan, Mongol Stres Bicara Soal Pengalaman Pribadi - JPNN.COM
Mongol Stres (kalung) bersama pemain dan tim produksi film Gereja Setan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (5/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komika Mongol Stres membintangi film horor terbaru yang berjudul Gereja Setan.

Dalam film itu, dia berperan sebagai Hendrik, seorang pemimpin sekte sesat.

Mongol Stres lantas menceritakan awal keterlibatannya dalam film Gereja Setan.

Baca Juga:

Dia menerima tawaran untuk bermain di film tersebut karena memiliki pengalaman terkait karakter yang diperankannya.

"Selama itu Mongol yakin mampu memerankan karakter itu, ya gue perankan, apalagi karakter ini enggak jauh dari pengalaman pribadi Mongol. Jadi ya, good lah gitu," kata Mongol Stres di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Pemilik nama asli Rony Imanuel itu pun mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memainkan peran utama dalam film Gereja Setan.

Baca Juga:

"Gue bersyukur banget, apalagi ini adalah film gue jadi pemeran utama. Biasanya gue jatuh dari pohon, apa ini, benar jadi laki (di film ini), biasa (kemayu)," bebernya.

Mongol Stres tidak menampik bahwa cerita yang diangkat dalam film Gereja Setan terinspirasi dari kisah yang dialaminya.

Komika Mongol Stres membintangi film horor terbaru berjudul Gereja Setan. Dalam film itu, dia berperan sebagai Hendrik, seorang pemimpin sekte sesat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mongol Stres  mongol  gereja setan  Film Gereja Setan 
BERITA MONGOL STRES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp