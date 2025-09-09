Terlibat Film Gereja Setan, Mongol Stres Bicara Soal Pengalaman Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Komika Mongol Stres membintangi film horor terbaru yang berjudul Gereja Setan.

Dalam film itu, dia berperan sebagai Hendrik, seorang pemimpin sekte sesat.

Mongol Stres lantas menceritakan awal keterlibatannya dalam film Gereja Setan.

Dia menerima tawaran untuk bermain di film tersebut karena memiliki pengalaman terkait karakter yang diperankannya.

"Selama itu Mongol yakin mampu memerankan karakter itu, ya gue perankan, apalagi karakter ini enggak jauh dari pengalaman pribadi Mongol. Jadi ya, good lah gitu," kata Mongol Stres di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Pemilik nama asli Rony Imanuel itu pun mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memainkan peran utama dalam film Gereja Setan.

"Gue bersyukur banget, apalagi ini adalah film gue jadi pemeran utama. Biasanya gue jatuh dari pohon, apa ini, benar jadi laki (di film ini), biasa (kemayu)," bebernya.

Mongol Stres tidak menampik bahwa cerita yang diangkat dalam film Gereja Setan terinspirasi dari kisah yang dialaminya.