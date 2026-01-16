Terlibat Film Sengkolo: Petaka Satu Suro, Aulia Sarah Bicara Soal Kesurupan

Jumat, 16 Januari 2026 – 07:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aulia Sarah membintangi film horor terbaru berjudul Sengkolo: Petaka Satu Suro.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai seorang perempuan bernama Rahayu.

Aulia Sarah mengaku, karakter Rahayu menjadi pengalaman pertamanya memerankan sosok manusia yang harus mengalami kesurupan.

Menurutnya, peran tersebut menjadi salah satu karakter paling menguras emosi dan fisik, karena harus menampilkan lapisan emosi yang kompleks.

"Buat aku ini dua-duanya ya, emosi dan fisik. Karena Rahayu punya emosi yang berlayer," ungkap Aulia Sarah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

"Dari dia yang kehilangan, putus asa, terlalu cinta akan sesuatu, sampai terlalu takut untuk kehilangan. Itu bikin dia bingung harus ambil keputusan yang mana," sambungnya.

Aulia Sarah menjelaskan, dari segi fisik, melakoni adegan kesurupan menjadi tantangan tersendiri untuknya.

Sebab, adegan tersebut bukan sekadar soal gerakan tubuh, melainkan juga tentang menjaga esensi karakter Rahayu yang rapuh dan penuh luka.