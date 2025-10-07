Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Terlibat Konser Harvey Malaihollo, Mikha Tambayong Ungkap Kenangan Masa Kecil

Selasa, 07 Oktober 2025 – 08:48 WIB
Terlibat Konser Harvey Malaihollo, Mikha Tambayong Ungkap Kenangan Masa Kecil - JPNN.COM
Mikha Tambayong di Plaza Indonesia, Jakarta pada Senin (6/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mikha Tambayong akan terlibat dalam konser penyanyi legendaris Harvey Malaihollo bertajuk I'm Still Here.

Tidak hanya sebagai seorang ponakan, dia mengaku sejak anak-anak merupakan penggemar Harvey Malaihollo. Oleh sebab itu, keterlibatan dalam konser tersebut membuatnya turut bangga.

"Saya dari kecil pengin jadi penyanyi. Kenapa mau jadi penyanyi, karena melihat Om Harvey,” kata Mikha Tambayong di Plaza Indonesia, Jakarta pada Senin (6/10).

Baca Juga:

Perempuan berusia 31 tahun itu sejak kecil mengidolakan Harvey Malaihollo yang merupakan om atau paman. Dia kerap menyaksikan penampilan pelantun Jerat tersebut.

Mikha Tambayong bahkan kemudian terinspirasi akhirnya untuk terjun ke dunia hiburan sebagai aktris maupun penyanyi.

"Itu inspirasi utama saya ingin terjun di industri walaupun dari dunia akting baru bisa ke nyanyi ya lebih dahulu," beber istri Deva Mahenra itu.

Baca Juga:

Menurut Mikha Tambayong, keluarga besarnya memang memiliki bakat bernyanyi.

Dia pun tidak sabar untuk memperdengarkan suaranya dalam konser Harvey Malaihollo mendatang.

Aktris Mikha Tambayong akan terlibat dalam konser penyanyi legendaris Harvey Malaihollo bertajuk I'm Still Here.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mikha Tambayong  Harvey Malaihollo  Konser Harvey Malaihollo  Mikha Tambayong Harvey Malaihollo 
BERITA MIKHA TAMBAYONG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp