Terlibat Penerbangan Terakhir, Aghniny Haque Jadi Tokoh Kontroversi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aghniny Haque terlibat dalam film terbaru yang berjudul Penerbangan Terakhir.

Dia yang belakangan dikenal dengan peran serta karakter di film-film bergenre aksi, merasa sangat senang bisa kembali bermain film drama.

Menurutnya, Penerbangan Terakhir menawarkan perjalanan emosi yang sangat intens dan menuntut karakternya untuk bisa menampilkan sisi yang bisa menjadi kontroversi bagi penonton.

“Karakter Nadia itu bisa sangat membuat penonton antara membenci atau menaruh empati dengannya. Karena ada sisi obsesif dan kegilaan di dirinya," ungkap Aghniny Haque.

Dalam Penerbangan Terakhir, perempuan berusia 28 tahun itu memerankan karakter pramugari bernama Nadia.

Aghniny Haque menyebut proses pendalaman tokoh tersebut sangat intens lantaran sangat berbeda dari kebiasaannya.

"Nadia dan aku sangat bertolak belakang, dan aku bersyukur berada di film ini yang memberikan aku ruang untuk bereksplorasi di ruang drama dengan emosi yang sangat dalam,” tambah Aghniny Haque.

Penerbangan Terakhir merupakan film persembahan VMS Studio yang dibintangi oleh Jerome Kurnia, Nadya Arina, dan Aghniny Haque.