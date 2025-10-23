Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Terlibat Penyelundupan Narkoba, 4 Polisi Cuma Disanksi Etik

Kamis, 23 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Terlibat Penyelundupan Narkoba, 4 Polisi Cuma Disanksi Etik - JPNN.COM
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (22/10/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Empat personel polisi di Nunukan, Kalimantan Utara, yang terlibat kasus penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang terungkap pada Juli 2025 hanya disanksi etik dan tidak diproses pidana.

"Karena belum ketemu tindak pidana awal," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan untuk menentukan tindak pidana, harus terpenuhi unsur-unsur pidananya. Namun, penyidik tidak menemukan unsur pidana karena peristiwanya sudah lama.

Baca Juga:

"Itu sudah terjadi pada masa lalu dan pemenuhan barang bukti sudah lewat," kata Eko.

Maka dari itu, kasus dugaan penyalahgunaan narkoba oleh personel polisi di Nunukan ini hanya diusut secara etik.

"Ditindaklanjuti oleh Propam Mabes Polri," ucapnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membenarkan telah menangkap empat anggota Kepolisian Resor Nunukan, Kalimantan Utara, terkait dugaan penyelundupan narkoba jenis sabu.

Empat anggota polisi itu adalah Iptu SH, Brigpol S, Bripda JP, dan Bripda MA.

Iptu SH, Brigpol S, Bripda JP, dan Bripda MA, polisi terlibat penyelundupan narkoba hanya disanksi etik, tidak dipidana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   narkoba  sabu-sabu  Polisi Narkoba  Bareskrim Polri 
BERITA NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp