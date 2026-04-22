JPNN.com - Entertainment - Film

Terlibat Serial Istri Paruh Waktu, Arifin Putra Siap dengan Pro Kontra

Rabu, 22 April 2026 – 09:09 WIB
Konferensi pers serial Istri Paruh Waktu di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arifin Putra membintangi serial terbaru berjudul Istri Paruh Waktu.

Dalam serial produksi MD Entertainment itu, dia berperan sebagai seorang suami yang penuh cinta, tetapi selingkuh, bernama Adimas.

Arifin Putra mengaku sudah siap dengan respons para penonton atas serial terbarunya tersebut.

"Maksudnya kan di sini berperan ya, memerankan sebuah karakter atau seorang karakter, jadi ya pasti akan ada pro dan kontranya," kata Arifin Putra di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

Pria berusia 38 tahun itu memahami mungkin ada berbagai respons dari para penonton. Mulai dari yang gemas, kesal, hingga yang justru memetik pelajaran dari serial tersebut.

Terlepas dari itu, Arifin Putra mengatakan bahwa karakter yang dilakoni dalam Istri Paruh Waktu hanya sebatas peran.

"Jadi nanti kita lihat saja dan nanti penonton saja yang menilai," tuturnya.

Arifin Putra sudah siap apabila dirinya mendapat hujatan dari ibu-ibu gegara perannya di serial Istri Paruh Waktu.

