Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Terlibat Setannya Cuan, Aming Cerita Kenangan 7 Tahun Lalu

Senin, 26 Januari 2026 – 16:16 WIB
Terlibat Setannya Cuan, Aming Cerita Kenangan 7 Tahun Lalu - JPNN.COM
Perilisan poster dan trailer, film Setannya Cuan di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Aming bakal membintangi film horor komedi berjudul Setannya Cuan.

Dalam film tersebut, pria berusia 45 tahun itu berperan sebagai tukang sayur yang gemar begosip.

Adapun film Setannya Cuan sempat tertunda selama tujuh tahun sejak proses syutingnya yang selesai dilakukan pada 2019 lalu.

Baca Juga:

Semula, film itu berjudul 'Djoerig Salawe', akan tetapi diubah menjadi 'Setannya Cuan' agar lebih relevan dengan bahasa kekinian, serta lebih dekat dengan penonton generasi muda.

Dalam perilisan poster dan trailer, film Setannya Cuan menghadirkan kejutan spesial berupa penampilan mendiang Babe Cabita.

Aming sendiri mengaku terkejut dan terharu ketika melihat penampilan mendiang Babe Cabita dalam trailer film itu.

Baca Juga:

"Makanya tadi agak kaget juga. Tapi ada Babe Cabita ya? Oh iya, filmnya sudah dibikin 7 tahun yang lalu," ungkap Aming di CGV fX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).

Di film tersebut, mendiang Babe Cabita berperan sebagai suami Rini, salah satu warga kampung yang tergoda mencari kekayaan instan dengan bekerja sama dengan setan.

Selebritas Aming bakal membintangi film horor komedi berjudul Setannya Cuan. Dia berperan sebagai tukang sayur yang gemar begosip.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aming  Setannya Cuan  Babe Cabiita  Babe Cabita  Film Setannya Cuan 
BERITA AMING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp