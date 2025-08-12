Terlibat Sukma, Luna Maya Beri Pujian untuk Christine Hakim

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya mengungkap pengalaman terlibat dalam film drama horor, Sukma.

Dia mengaku bangga karena film yang disutradarai oleh Baim Wong itu melibatkan pemeran-pemeran terbaik, salah satunya yakni Christine Hakim.

"Bisa dibilang ini adalah film pertamaku yang aktor-aktornya itu semuanya hebat dan biasa menjadi pemeran utama untuk sebuah film. Ini juga menjadi kolaborasi perdanaku dengan Ibu Christine Hakim, yang seperti menjadi ibu kedua, dia sangat nurture dengan para aktor muda,” ungkap Luna Maya, Senin (11/8).

Menurut pemeran Arini itu, film Sukma membawa sebuah pesan yang sangat penting.

Oleh sebab itu, Luna Maya berharap masyarakat bisa menonton film tersebut, terutama penonton perempuan.

“Di film ini, Baim Wong juga membawa sebuah pesan yang menurutku sangat penting. Tentang isu keinginan untuk menjadi awet muda. Bagi perempuan, ini mungkin

adalah sebuah topik yang menakutkan. Penuaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari tapi harus dihadapi,” tambah Luna Maya.

Film drama horor, Sukma persembahan Tiger Wong Entertainment dari penulis dan sutradara Baim Wong baru saja aja merilis official trailer dan poster.

Adapun trailer dan poster menampilkan misteri di balik ritual ngalih raga di dunia cermin yang membuat seseorang bisa menjadi awet muda.