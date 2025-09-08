Terlilit Utang, Pria Asal Tanjung Agung Menjambret IRT

Senin, 08 September 2025 – 16:31 WIB

jpnn.com - Unit Reskrim Lawang Kidul berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (jambret) yang sempat viral di media sosial (Medsos).

Kasus jambret tersebut terjadi di Jalan Barak BTN Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Rabu (3/2025) sekitar pukul 11.47 WIB.

Pelaku berinisial AS (30) warga Desa Tanjung Karangan, Kecamatan Tanjung Agung.

Kapolsek Lawang Kidul IPTU Andaru Galuh Indratno menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan melalui command center 110 terkait adanya aksi jambret dengan korban seorang ibu rumah tangga berinisial NN (55).

"Pelaku saat ini sudah ditangkap saat sedang tertidur di Desa Tanjung Karangan, Rabu (3/9/2025) sekitar pukul 19.20 WIB,"jelas Andaru, Senin (8/9/2025).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melakukan percobaan pencurian lantaran terlilit utang.

"Pelaku berencana membayar utang tersebut dari hasil kejahatan. Modusnya, pelaku berpura-pura hendak membeli sparepart mesin air," ungkap Andaru.

Saat di perjalanan, ia melihat korban yang dibonceng ojek dengan tas terbuka berisi dompet.