Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Terminal BBM Rewulu Jaga Pasokan Energi ke Jateng dan DIY Selama Masa Satgas Nataru

Jumat, 28 November 2025 – 22:00 WIB
Terminal BBM Rewulu Jaga Pasokan Energi ke Jateng dan DIY Selama Masa Satgas Nataru - JPNN.COM
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza saat meninjau Terminal BBM Rewulu di Yogyakarta pada Kamis, 27 November 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga menjaga pasokan energi ke seluruh wilayah Indonesia saat memasuki masa Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2025.

Salah satu titik suplai strategis, yakni Terminal BBM Rewulu yang berlokasi di Yogyakarta.

Terminal BBM ini menyalurkan bahan bakar ke Depot Pengisian Pesawat Udara, jaringan distribusi BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca Juga:

Terminal BBM Rewulu Jaga Pasokan Energi ke Jateng dan DIY Selama Masa Satgas Nataru

Agar dapat maksimal menyalurkan energi kepada masyarakat, Pertamina senantiasa memastikan keandalan fasilitas dan infrastruktur, kesiapan pasokan, dan aspek keamanan serta keselamatan operasional.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza saat meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Rewulu di Yogyakarta pada Kamis, 27 November 2025.

Baca Juga:

Kunjungan dilakukan guna memastikan kesiapan stok BBM dan elpiji dalam menghadapi masa Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Satgas Nataru).

Oki menyampaikan stok BBM di wilayah Jateng dalam kondisi aman.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza saat meninjau Terminal BBM Rewulu di Yogyakarta pada Kamis, 27 November 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Terminal BBM Rewulu  pasokan energi  Satgas Nataru  BBM  elpiji  natal dan tahun 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp