JPNN.com - Nasional - Humaniora

Termotivasi dari Sang Ibu, Mas Nizar Kini Jadi Inspirasi Anak Muda di Sosmed

Selasa, 16 September 2025 – 12:00 WIB
Termotivasi dari Sang Ibu, Mas Nizar Kini Jadi Inspirasi Anak Muda di Sosmed - JPNN.COM
Tiktoker Mas Nizar bersama ayah dan ibunya. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Lahir di Cirebon, 25 Oktober 2004, Nizar sempat menempuh pendidikan di salah satu SMP favorit di daerahnya, SMP Negeri 1 Palimanan. Namun, keterbatasan ekonomi membuatnya hampir tak bisa melanjutkan sekolah.

“Aku putar otak gimana caranya bisa tetap sekolah,” ujar Nizar dalam siaran persnya, Selasa (16/9).

Harapan itu kemudian muncul ketika pamannya di Kalimantan menawari kesempatan sekolah gratis dengan syarat mengabdi di rumah seorang ustaz. Dari situlah, perjalanan hidupnya berubah.

Diketahui, sejak kelas dua SMP, anak muda yang kerap disapa Mas Nizar itu menjalani hari-harinya dengan belajar sambil bekerja. Dia pernah menjadi penjaga fotokopi, ikut berjualan ayam geprek, hingga membantu pekerjaan rumah tangga. Semua dijalani demi tetap bisa menimba ilmu.

Di balik semangatnya, ada sosok yang menjadi sumber kekuatan terbesar, yaitu sang ibu.

“Aku tahu betul kerja keras beliau mencari nafkah untuk lima anaknya. Itu yang membuatku jadi pribadi yang tangguh dan dewasa,” ujarnya.

Pada 2020, Nizar mulai menekuni dunia content creator di sosial media (sosmed) baik di TikTok maupun Instagram.

Baginya, menjadi content creator bukan sekadar mencari popularitas, melainkan medium untuk berbagi inspirasi.

Influencer Mas Nizar kini terus menjadi inspirasi bagi anak muda di sosial media.

TAGS   Influencer  Mas Nizar  kisah inspirasi  Anak muda 
