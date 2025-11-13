Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ternyata Adly Fairuz Tidak Lagi Seatap dengan Angbeen Rishi

Kamis, 13 November 2025 – 14:23 WIB
Adly Fairuz. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Adly Fairuz ternyata sudah tak tinggal serumah dengan istrinya, Angbeen Rishi.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Adly Fairuz, Ondrasi Hia.

Saat ini, pria 38 tahun tersebut memang tengah menjalani proses sidang cerai di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

"Sudah, sudah tidak. Sudah tidak satu rumah," ujar Ondrasi Hia kepada awak media di PA Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Namun, dia enggan mengungkapkan sejak kapan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi pisah rumah. "Cukup ya," kata Ondrasi Hia.

Ditanyai soal alasan Angbeen Rishi menggugat cerai kliennya, Ondrasi Hia enggan menjawab.

Sebab dia menyebut, hal tersebut termasuk dalam ranah privasi.

"Kalau itu tadi saya sudah sampaikan, karena ini adalah masalah keluarga, kami tidak bisa menyampaikan di sini ya. Jadi, mohon pengertian dari teman-teman media, ya," ucap Ondrasi Hia.

