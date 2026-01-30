Ternyata Begini Cara Persija Jakarta Mengalahkan Persita Tangerang

jpnn.com - TANGERANG - Persija Jakarta menaklukkan tuan rumah Persita Tangerang pada pekan ke-19 Super League di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (30/1) sore WIB.

Macan Kemayoran menang 2-0 berkat gol Gustavo Almeida dan Maxwell.

Seusai laga, Pelatih Persija Mauricio Souza menyampaikan apresiasi atas performa anak asuhnya.

“Pada babak pertama kami sedikit lambat dalam beradaptasi di lapangan. Selain itu, Persita bermain dengan menempatkan banyak pemain di garis pertahanan terakhir. Mereka pun mencoba bermain direct untuk memenangi bola kedua," katanya di halaman Persija.

"Situasi tersebut membuat kami sempat kesulitan menemukan ritme permainan dan memahami cara menghadapi pola permainan mereka. Meski begitu, kami mampu mencetak gol yang membuat tim sedikit lebih tenang,” imbuh Mauricio.

"Memasuki babak kedua, kami sudah bisa membaca situasi pertandingan dengan lebih baik. Kami mencoba memanfaatkan skema serangan balik dengan mengandalkan kecepatan Maxwell dan Allano," tutur Mauricio.