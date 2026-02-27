Ternyata Ini Alasan di Balik Tanggal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana

jpnn.com, JAKARTA - Kakak Virgoun, Febby Carol membeberkan mengenai acara pernikahan adiknya yang digelar pada Kamis (26/2).

Dia bersyukur proses pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana berjalan dengan lancar.

Febby Carol lantas membeberkan alasan Virgoun menggelar pernikahannya di momen bulan puasa.

"Sengaja memang karena mencari tanggal yang cantik," ungkap Febby Carol di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (27/2).

Tidak hanya itu, Febby Carol menyebut bahwa secara perhitungan, tanggal pernikahan Virgoun berjumlah 8 yang diharapkan membawa hoki.

Dia mengatakan, Virgoun dan Lindi Fitriyana memang sengaja memilih 26 Februari 2026 sebagai tanggal pernikahan.

"Jadi 26-02-2026, itu kalau hitungan Chinese kan 2-6=8, 8-8 itu hoki. Jadi memang sengaja cari tanggal, bulan di 26 Februari sengaja. Supaya, kan ini kan momen yang enggak bisa terulang lagi ya. Jadi, memang cari tanggal yang cantik begitu," tuturnya.

Adapun nominal maskawin Virgoun sendiri disesuaikan dengan tanggal pernikahannya, yakni berupa uang tunai senilai Rp 26.022.026.