Ternyata Ini Biang Kerok Kegagalan Bandung bjb Tandamata Tersingkir dari AVC Champions League 2026

Senin, 27 April 2026 – 22:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli Bandung bjb Tandamata langsung tersingkir dari AVC Champions League 2026 berakhir seusai kalah dari Supreme Volleyball Club.

Berlaga di MCC Hall 3rd Floor, Bangkok, Senin (27/4) tim kebanggaan kota Kembang itu takluk dengan skor telak 0-3 (22-25, 20-25, 22-25).

Pelatih Bandung bjb Tandamata, Eko Waluyo mengaku anak asuhannya tampil kurang kompak di laga ini.

Dalam beberapa situasi, Yolla Yuliana dan kolega kurang bisa mempertahankan momentum sehingga akhirnya harus kalah dalam tempo 1 jam 32 menit.

“Dalam pertandingan ini kami kalah dalam masalah kerja sama tim,” ujar pria yang akrab disapa Eko Pacog saat dihubungi JPNN.com itu.

Sepanjang laga pemilik empat gelar juara tersebut kesulitan membendung permainan Supreme Volleyball Club.

Menurut Eko hal tersebut terjadi karena persiapan yang dilakukan timnya tidak banyak menghadapi ajang akbar voli antarklub Asia itu.

“Harus saya akui, Supreme Volleyball Club bermain lebih rapi. Dari semua lini mereka sangat solid,” ujar juru taktik asal klub Bharata Muda itu.