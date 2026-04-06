Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Ternyata Ini Kunci Sukses Gresik Phonska Raih 2 Kemenangan di Final Four

Senin, 06 April 2026 – 01:01 WIB
Selebrasi Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia saat meraih kemenangan melawan Jakarta Electric PLN Mobile pada final four Proliga 2026 seri Surabaya, Minggu (5/4). Foto: Dok. PBVSI

jpnn.com, SURABAYA - Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia mengungkap kunci sukses meraih kemenangan kedua pada final four Proliga 2026.

Berlaga di Jawa Pos Arena, Minggu (5/4), Medi Yoku dan kolega menang dengan skor 3-0 (25-16, 25-15, 25-19) atas Jakarta Electric PLN Mobile.

Pemain Gresik Phonska, Arneta Putri Amelian menyampaikan bahwa sepanjang laga rekan-rekannya mencoba menikmati pertandingan.

Sebisa mungkin para pemain di lapangan tidak merasa beban untuk bisa meraih kemenangan.

Dengan bermain lepas, tim asal kota Pudak tersebut mampu mengunci kemenangan kedua setelah sebelumnya mengalahkan Popsivo Polwan dengan skor 3-0 (25-23, 25-12, 25-23).

“Terus terang kami hari ini bisa menikmati pertandingan dan menang,” ungkap Arneta Putri Amelian.

Bintang kemenangan Gresik Phonska dalam laga tersebut yakni Annie Mitchem dengan koleksi 25 angka.

Adapun Oleksandra Bytsenko mampu menambahkan dengan 14 poin.

TAGS   Proliga 2026  Proliga  Gresik Phonska  Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia 
BERITA PROLIGA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp