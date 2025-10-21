Ternyata Ini Penyebab Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni resmi dipindahkan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur, ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, seusai terlibat dalam kasus dugaan kepemilikan ganja di Rutan Kelas I Jakarta Pusat atau Rutan Salemba.

Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Brigjen Pol P. Mashudi menjelaskan, pemindahan Ammar Zoni dan lima tahanan lainnya dilakukan karena mereka terbukti melanggar aturan dengan ditemukannya ganja di dalam sel.

“Saat razia rutin, ditemukan satu linting ganja di kamar yang dihuni tujuh orang, salah satunya Ammar Zoni,” ujar Mashudi dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (21/10).

Menurut Mashudi, razia tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dua kali dalam sebulan di seluruh lapas dan rutan.

Dari hasil penggeledahan itu, petugas menemukan barang bukti ganja dan langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para penghuni kamar.

“Kasus ini bukan peredaran narkoba, tetapi hasil pemeriksaan dari razia rutin. Setelah ditemukan barang bukti, Ammar Zoni dan lainnya menjalani pemeriksaan selama 40 hari di Polsek Cempaka Putih,” jelasnya.

Setelah proses pemeriksaan dan pelimpahan kasus ke kejaksaan, Ditjen PAS memutuskan untuk memindahkan keenam tahanan tersebut ke Nusakambangan.