Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ternyata Ini Penyebab Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 18:57 WIB
Ternyata Ini Penyebab Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan - JPNN.COM
Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (14/12). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni resmi dipindahkan dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur, ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, seusai terlibat dalam kasus dugaan kepemilikan ganja di Rutan Kelas I Jakarta Pusat atau Rutan Salemba.

Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Brigjen Pol P. Mashudi menjelaskan, pemindahan Ammar Zoni dan lima tahanan lainnya dilakukan karena mereka terbukti melanggar aturan dengan ditemukannya ganja di dalam sel.

Baca Juga:

“Saat razia rutin, ditemukan satu linting ganja di kamar yang dihuni tujuh orang, salah satunya Ammar Zoni,” ujar Mashudi dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (21/10).

Menurut Mashudi, razia tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dua kali dalam sebulan di seluruh lapas dan rutan.

Dari hasil penggeledahan itu, petugas menemukan barang bukti ganja dan langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para penghuni kamar.

Baca Juga:

“Kasus ini bukan peredaran narkoba, tetapi hasil pemeriksaan dari razia rutin. Setelah ditemukan barang bukti, Ammar Zoni dan lainnya menjalani pemeriksaan selama 40 hari di Polsek Cempaka Putih,” jelasnya.

Setelah proses pemeriksaan dan pelimpahan kasus ke kejaksaan, Ditjen PAS memutuskan untuk memindahkan keenam tahanan tersebut ke Nusakambangan.

Pemindahan Ammar Zoni ke Pulau Nusakambangan ternyata bukan karena kasus peredaran narkoba di Lapas Cipinang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Nusakambangan  Lapas Nusakambangan  Kasus Narkoba  Ganja 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp