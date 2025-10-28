Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ternyata Ini Penyebab Saddil Ramdani Mengamuk di Bench Persib

Selasa, 28 Oktober 2025 – 16:10 WIB
Saddil Ramdani. Foto: IG saddilramdanii.

jpnn.com - BANDUNG - Winger Persib Bandung Saddil Ramdani tampak begitu reaktif setelah ditarik keluar oleh Pelatih Bojan Hodak, saat Persib menjamu Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League di GBLA, Senin (27/10) malam WIB.

Laga yang berakhir manis untuk Persib itu, memaksa pelatih untuk mengganti Saddil dengan Adam Alis.

Penyebabnya, Luciano Guaycochea diusir wasit setelah melakukan pelanggaran tak sengaja terhadap pemain Persis.

Saddil yang tampil sebagai starter itu kemudian ditarik keluar oleh Hodak di menit 31, dan masuk Adam Alis.

Saat keluar dari lapangan, Saddil tampak emosi di bangku cadangan pemain.

Dia meluapkan amarahnya dengan melempar botol air mineral hingga memukul bench.

Setelah video marah-marahnya Saddil beredar di media sosial. Saddil mengakui sikapnya yang terlalu berlebihan.

Pernyataan maaf Saddil disampaikan melalui media sosial Instagram pribadinya @saddilramdanii.

Saddil Ramdani menyampaikan permintaan maaf kepada pelatih, tim, dan pendukung Persib atas tindakannya.

