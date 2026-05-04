Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ternyata Ini Penyebab Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut

Senin, 04 Mei 2026 – 04:12 WIB
Ternyata Ini Penyebab Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut - JPNN.COM
Richard Lee. Foto: Instagram/@dr.richard_lee

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Hanny Kristianto mengungkap alasan di balik pencabutan sertifikat mualaf Richard Lee yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Hanny menyebut keputusan tersebut diambil karena sertifikat mualaf dinilai tidak digunakan sebagaimana fungsi administratifnya.

“Alasan saya mencabut sertifikat mualaf yang bersangkutan karena saya tidak mau sertifikat itu tidak digunakan. Faktanya, sampai hari ini di KTP-nya masih beragama Katolik,” ujar Hanny.

Baca Juga:

Selain itu, dia mengaku tidak ingin dokumen tersebut dimanfaatkan dalam konflik hukum antar pihak.

“Saya juga tidak mau sertifikat mualaf tersebut menjadi barang bukti di pengadilan untuk saling menyerang,” katanya.

Menurut Hanny, sertifikat mualaf seharusnya digunakan untuk keperluan administratif seperti pernikahan, perubahan data kependudukan, hingga pengurusan dokumen kematian.

Baca Juga:

“Sertifikat ini gunanya untuk menikah, mengganti kolom KTP, dan mengurus surat kematian,” jelasnya.

Dia juga menyinggung pernyataan Richard Lee dalam sebuah video yang dianggap bertentangan dengan pengakuan sebagai mualaf.

Hanny Kristianto ungkap alasan cabut sertifikat mualaf Richard Lee yang jadi sorotan publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  Hanny Kristianto  sertifikat mualaf  sertifikat mualaf Richard Lee 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp