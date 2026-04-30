Ternyata Ini Peran Baru Shin Tae Yong di Indonesia, Isu ke Persija Belum Reda

jpnn.com - Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong memiliki aktivitas baru di luar lapangan sebelum dikaitkan dengan Federasi Sepakbola Mini Indonesia (FSMI).

Pria kelahiran 26 Mei 1969 itu akan menjadi duta untuk mempromosikan sejumlah produk, mulai dari kecantikan hingga minuman berenergi di Indonesia.

CEO MirSix Global Joko Jung menyebut sosok yang akrab disapa STY itu memiliki pengaruh besar di Indonesia, sehingga dinilai tepat untuk diajak bekerja sama.

Baca Juga: Clara Shinta Menyayangkan Rumah Tangganya Kini di Ujung Tanduk

"Coach Shin hadir sebagai duta untuk acara ini. Ke depannya, beliau akan membantu perusahaan kami meskipun saat ini belum menjadi duta merek untuk produk tertentu," ujar Jung.

Shin Tae-yong sendiri merasa terhormat bisa berkolaborasi dan ikut membantu meningkatkan citra olahraga.

"Terima kasih atas undangan dari MirSix Global. Saya berharap kerja sama antara Indonesia dan Korea bisa terus berjalan dan sukses selalu," ujar mantan pelatih Korea itu.

Sementara itu, nama Shin Tae-yong juga disebut-sebut akan bergabung dengan FSMI. Namun, peran yang akan dijalankannya masih belum dipastikan.

FSMI dikabarkan telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan pelatih asal Yeongdeok itu.