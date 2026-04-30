JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ternyata Ini Peran Baru Shin Tae Yong di Indonesia, Isu ke Persija Belum Reda

Kamis, 30 April 2026 – 13:16 WIB
Shin Tae-yong saat menghadiri acara peluncuran produk MirSix Global di Jakarta, Rabu (29/4). Foto: source for jpnn

jpnn.com - Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong memiliki aktivitas baru di luar lapangan sebelum dikaitkan dengan Federasi Sepakbola Mini Indonesia (FSMI).

Pria kelahiran 26 Mei 1969 itu akan menjadi duta untuk mempromosikan sejumlah produk, mulai dari kecantikan hingga minuman berenergi di Indonesia.

CEO MirSix Global Joko Jung menyebut sosok yang akrab disapa STY itu memiliki pengaruh besar di Indonesia, sehingga dinilai tepat untuk diajak bekerja sama.

Baca Juga:

"Coach Shin hadir sebagai duta untuk acara ini. Ke depannya, beliau akan membantu perusahaan kami meskipun saat ini belum menjadi duta merek untuk produk tertentu," ujar Jung.

Shin Tae-yong sendiri merasa terhormat bisa berkolaborasi dan ikut membantu meningkatkan citra olahraga.

"Terima kasih atas undangan dari MirSix Global. Saya berharap kerja sama antara Indonesia dan Korea bisa terus berjalan dan sukses selalu," ujar mantan pelatih Korea itu.

Baca Juga:

Sementara itu, nama Shin Tae-yong juga disebut-sebut akan bergabung dengan FSMI. Namun, peran yang akan dijalankannya masih belum dipastikan.

FSMI dikabarkan telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan pelatih asal Yeongdeok itu.

Ternyata ini peran baru mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong di Indonesia seusai lama tidak menangani klub

Shin Tae Yong  Persija  fsmi  Federasi Sepakbola Mini Indonesia 
