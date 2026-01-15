Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ternyata Itu Tak Terlalu Penting buat Pelatih Persib Bandung

Kamis, 15 Januari 2026 – 07:02 WIB
Ternyata Itu Tak Terlalu Penting buat Pelatih Persib Bandung - JPNN.COM
Persib Bandung. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung si petahana Super League menunjukkan kehebatannya dengan mengukuhkan diri menjadi juara paruh musim.

Setelah 17 pekan Super League musim ini, Persib Si Maung Bandung mengoleksi 38 poin hasil dari memenangi 12 laga, dua kali imbang, dan tiga kali kekalahan.

Namun, ternyata kehebatan itu tak terlalu penting buat Pelatih Persib Bojan Hodak.

Baca Juga:

Menurut dia, status juara paruh musim hanya sementara, lebih penting lagi adalah juara pada akhir musim.

Pria dari Kroasia itu bilang kompetisi belum berakhir, masih ada 17 pertandingan sisa di putaran kedua melawan tim-tim yang termotivasi dua kali lipat ingin melengserkan Persib. 

“Ini baru separuh musim dan kompetisi ini baru akan berakhir pada bulan Mei. Menjadi juara di setengah musim liga tidak terlalu penting. Sekarang kami punya beberapa hari jeda sebelum memulai putaran dua,” ujar Hodak. 

Baca Juga:

Putaran kedua akan makin menantang buat Persib, karena selain melawan tim-tim yang lebih kuat, Maung juag harus melakoni laga 16 Besar AFC Champions League Two. 

Hodak memberikan waktu libur kepada pemainnya hingga 15 Januari.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bilang hal hebat yang satu itu tak penting buat dirinya. Apa sih, Abah?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Super League  klasemen Super League  Bojan Hodak 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp