Ternyata Itu Tak Terlalu Penting buat Pelatih Persib Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung si petahana Super League menunjukkan kehebatannya dengan mengukuhkan diri menjadi juara paruh musim.

Setelah 17 pekan Super League musim ini, Persib Si Maung Bandung mengoleksi 38 poin hasil dari memenangi 12 laga, dua kali imbang, dan tiga kali kekalahan.

Namun, ternyata kehebatan itu tak terlalu penting buat Pelatih Persib Bojan Hodak.

Menurut dia, status juara paruh musim hanya sementara, lebih penting lagi adalah juara pada akhir musim.

Pria dari Kroasia itu bilang kompetisi belum berakhir, masih ada 17 pertandingan sisa di putaran kedua melawan tim-tim yang termotivasi dua kali lipat ingin melengserkan Persib.

“Ini baru separuh musim dan kompetisi ini baru akan berakhir pada bulan Mei. Menjadi juara di setengah musim liga tidak terlalu penting. Sekarang kami punya beberapa hari jeda sebelum memulai putaran dua,” ujar Hodak.

Baca Juga: Bukan Persib Paling Subur di Putaran Pertama Super League

Putaran kedua akan makin menantang buat Persib, karena selain melawan tim-tim yang lebih kuat, Maung juag harus melakoni laga 16 Besar AFC Champions League Two.

Hodak memberikan waktu libur kepada pemainnya hingga 15 Januari.