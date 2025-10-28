Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ternyata KPK Sedang Menyelidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Begini Infonya

Selasa, 28 Oktober 2025 – 02:45 WIB
Ternyata KPK Sedang Menyelidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Begini Infonya - JPNN.COM
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menemani Perdana Menteri (PM) China Li Qiang saat menjajal kereta cepat. Foto dok. KCJB

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sudah mulai dilakukan sejak awal 2025.

"Diawali sejak awal tahun, dan tentunya ini masih terus berjalan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ternyata KPK Sedang Menyelidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Begini InfonyaArsip - KCIC atau Whoosh memberikan diskon spesial untuk penumpang kereta cepat whoosh. (ANTARA/Rubby Jovan)

Baca Juga:

Ketika ditanya dugaan korupsi Whoosh terkait dugaan kerugian negara atau gratifikasi, Budi mengatakan bahwa hal tersebut termasuk materi penyelidikan sehingga belum dapat diumumkan kepada publik.

"Kami masih fokus dulu untuk mencari dan menemukan unsur-unsur peristiwa adanya dugaan tindak pidana korupsinya. Ya, kami fokus dulu di situ dalam tahap penyelidikan," tuturnya.

Sementara ketika ditanya siapa saja maupun berapa pihak yang sudah dimintai keterangan oleh KPK, Budi menekankan lembaga antirasuah belum dapat memberitahukan hal tersebut kepada publik.

Baca Juga:

"Itu termasuk yang belum bisa kami sampaikan. Namun, kami pastikan ya, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, serta memiliki informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini," tuturnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

KPK ternyata sedang menyelidiki dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang belakangan sedang mengemuka. Begini informasinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kereta cepat  Whoosh  korupsi  KPK  Mahfud MD  Proyek Kereta Cepat 
BERITA KERETA CEPAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp