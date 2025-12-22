Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ternyata Pelatih Persib Bandung Tidak Peduli soal Itu

Senin, 22 Desember 2025 – 12:55 WIB
Ternyata Pelatih Persib Bandung Tidak Peduli soal Itu
Bomber Persib Bandung Ramon Tangue. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak happy banget tim ramuannya menundukkan Bhayangkara FC 2-0 pada pekan ke-15 Super League, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (21/12) malam WIB.

Dua gol Maung Bandung lahir dari brace Ramon Tangue, yakni pada menit ke-10 dan 62.

Hodak pun memuji Ramon Tanque yang bisa kembali mencetak gol setelah.

Menurutnya, para bomber atau penyerang tengah Persib saling back up satu sama lain, terus mencetak gol. 

Awal musim ada Uilliam Barros yang bisa langsung mencetak gol, lalu Andrew Patrick Jung. Ketika perolehan gol Barros mandek, Jung mengalami cedera, Ramon Tanque muncul sebagai jawaban.

"Ya, pada awal musim, Barros yang selalu mencetak gol, disusul Jung, sekarang Ramon terus cetak gol, saya tak peduli siapa yang mencetak gol di antara mereka, yang terpenting adalah kami menang,” katanya.

Hodak juga mengungkap bahwa seharusnya pasukannya bisa mencetak gol lebih banyak ke gawang Bhayangkara Presisi Lampung FC.

"Secara keseluruhan, kami bermain, kami bisa menciptakan banyak peluang, tetapi hanya mencetak dua gol," ujarnya.



