JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ternyata Persija Bisa Lebih Baik dari Persib dan Borneo FC

Selasa, 24 Februari 2026 – 22:29 WIB
Mereka bintang Persija Jakarta, bukan boy band. Foto: IG persija

jpnn.com - TERNATE - Persija Jakarta membukukan kemenangan ketiga beruntun setelah kalah di pekan ke-20 dari Arema FC.

Setelah kalah dari Arema FC itu, Si Macan Kemayoran memangsa Bali United, PSM Makassar, dan yang terbaru; Malut United.

Menjadi tamu di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada pekan ke-23 Super League, Selasa (24/2) malam WIB, Persija menang dramatis 3-2.

Persija menang meski menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain, menyusul akumulasi kartu kuning yang diterima Aditya Warman menit ke-90.

Kemenangan itu membuat Persija membuat perbedaan dengan dua tim besar di papan atas, yakni Persib Bandung dan Borneo FC.

Persib dan Borneo gagal memetik poin saat berkunjung ke kandang Malut United.

Tiga poin di Ternate pun membuat Persija untuk sementara menyamai poin Persib.

Persija Jakarta melepaskan sebelas shots, lima on target. Malut United 20 shots, lima on target. Tepuk tangan!

TAGS   Persija  Malut United Vs Persija  Malut United  Persib  Borneo FC  Super League  klasemen Super League 
