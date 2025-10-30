Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Ternyata Prabowo Pernah Titip Mantan Pengawalnya Untuk Dijadikan Perwira Polri

Kamis, 30 Oktober 2025 – 02:17 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah menitip seorang mantan pengawalnya ke petinggi kepolisian untuk dijadikan perwira.

Hal itu dia ungkapkan saat memberikan pidato dalam agenda “Pemusnahan Barang Bukti Narkoba 214,8 Ton Senilai Rp 29,37 Triliun Periode Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10).

Mulanya Prabowo mengaku dirinya tidak pernah cawe-cawe atau menitip orang untuk diberi jabatan.

“Ya, kalau mantan (pengawal) saya ada polisi yang dulu ngawal saya, ya tolonglah masuk Secaba (Sekolah Calon Bintara), itu sah, boleh dong,” ucap Prabowo.

“Saya titip ini Bintara baik ya jadikanlah perwira Secaba, dari ratusan ribu aku titip 2-3 orang ya kan,” lanjutnya.

Menurut dia, mantan pengawal yang dititip ke petinggi Polri merupakan orang yang sangat berjasa karena mempertaruhkan nyawa demi dirinya saat bekerja.

“Mantan pengawal saya ada motoris polisi, mempertaruhkan nyawa loh motoris-motoris itu mempertaruhkan nyawa,” kata dia.

Dia mengaku kerap melihat para pengawal yang menggunakan motor mengawal dirinya dengan diguyur hujan deras. Hal itu membuat dirinya prihatin.

