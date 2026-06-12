Ternyata Sebegini Jumlah Petugas Gabungan TNI-Polri yang Kawal Demonstrasi Hari Ini

Jumat, 12 Juni 2026 – 12:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 4.151 petugas yang terdiri dari 3.651 personel kepolisian dan 500 anggota TNI diterjunkan mengawal unjuk rasa yang dilakukan elemen mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6) ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan pihaknya menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat, termasuk unjuk rasa.

"Kehadiran personel di lapangan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” kata Budi melalui layanan pesan, Jumat (12/6).

Dia mengimbau massa bisa menggelar unjuk rasa sesuai perundang-undangan untuk menjaga situasi Jakarta tetap kondusif.

”Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” kata dia.

Polda Metro Jaya, kata Budi, menyiapkan rekayasa lalu lintas mengantisipasi ketersendatan kendaraan akibat unjuk rasa.

Namun, kata dia, rekayasa arus kendaraan bakal diterapkan oleh polisi menyesuaikan kondisi di lapangan.

"Petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan," katanya.