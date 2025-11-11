Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Terobosan Baru Perawatan Kanker Paru, Harapan Hidup Pasien Meningkat 

Selasa, 11 November 2025 – 15:18 WIB
Terobosan Baru Perawatan Kanker Paru, Harapan Hidup Pasien Meningkat  - JPNN.COM
Di Indonesia, kasus baru kanker paru naik dari 30.023 pada 2018 menjadi 38.904 kasus pada 2022, atau sekitar 9,5% dari total seluruh kasus kanker. Ilustrasi laboraturium: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dikenal sebagai silent killer, kanker paru sering kali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak pasien baru menyadari kondisinya setelah memasuki fase lanjut. 

Kanker paru dapat berkembang cepat dan menyerang bagian lain dari tubuh, menjadikannya salah satu jenis kanker paling mematikan di dunia.

Global Cancer Observatory (Globocan) 2022 mencatat dalam lima tahun terakhir (2018–2022), terdapat 2.48 juta kasus kanker paru atau sekitar 12,5% dari total kasus kanker di dunia, menjadikannya jenis kanker dengan jumlah kasus tertinggi secara global.

Baca Juga:

Di Indonesia, tren ini juga meningkat signifikan, jumlah kasus baru naik dari 30.023 pada 2018 menjadi 38.904 kasus pada 2022, atau sekitar 9,5% dari total seluruh kasus kanker.

Senior Consultant in Medical Oncology di Parkway Cancer Centre (PCC), Dr. Lim Hong Liang mengatakan kanker paru berkembang ketika sel-sel abnormal tumbuh di jaringan paru tanpa kendali bahkan bisa menyebar ke organ lain seperti otak, tulang, dan hati. Kondisi ini sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal.

“Batuk berkepanjangan, sesak napas, atau nyeri dada sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi tanda awal kanker paru,” jelasnya.

Baca Juga:

Terdapat dua tipe utama kanker paru yakni, Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) – mencakup lebih dari 80% kasus, biasanya berkembang lebih lambat.

Kedua, Small Cell Lung Cancer (SCLC) – lebih agresif dan tumbuh cepat.

Kanker paru dapat berkembang cepat dan menyerang bagian lain dari tubuh, menjadikannya salah satu jenis kanker paling mematikan di dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pasien kanker paru  Kanker  kanker paru  paru  Kemoterapi  pasien  Inovasi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp