JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Terobosan Baru Perhotelan, PHRI Adopsi AI dari PT AI Indonesia

Kamis, 12 Februari 2026 – 12:06 WIB
Terobosan Baru Perhotelan, PHRI Adopsi AI dari PT AI Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi teknologi (artificial intelligence) (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, SEMARANG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama PT AI Indonesia, melalui anak usahanya PT Travina Jelajah Indonesia meluncurkan layanan solusi AI cerdas yang bernama Vina AI Travel Assistant.

Saat ini Vina sudah disematkan di website PHRI dan ke depannya juga akan disematkan di website BookingINA yang baru.

Langkah ini menandai sebuah terobosan penting dalam dunia perhotelan Indonesia, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing hotel-hotel Indonesia di pasar global.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan kerja sama dengan PT AI Indonesia untuk mengintegrasikan AI dalam industri perhotelan bukan hanya merupakan langkah maju, tetapi juga sebuah keharusan.

“AI bukan lagi sekadar teknologi masa depan, tetapi sudah menjadi kebutuhan nyata bagi hotel-hotel di Indonesia. Dengan AI, hotel-hotel di Indonesia dapat melayani tamu dari berbagai negara tanpa kendala bahasa,” ujar Hariyadi Sukamdani saat Rakernas PHRI, Selasa (10/2) di Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan keramahan khas Indonesia, tetapi justru untuk memperkuatnya dan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor perhotelan.

Hariyadi juga menambahkan hotel yang siap dengan teknologi AI akan lebih siap menghadapi lonjakan wisatawan global.

“Adopsi AI ini menunjukkan bahwa industri perhotelan Indonesia siap untuk naik kelas dan bersaing di tingkat dunia,” tambahnya.

PHRI dan PT AI Indonesia akan terus berkolaborasi dalam mengembangkan solusi AI lainnya yang akan memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia.

