Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Terobosan Kemenag Sepanjang 2025, Mulai Wakaf Pohon hingga Masjid Ramah Lingkungan

Rabu, 31 Desember 2025 – 19:57 WIB
Terobosan Kemenag Sepanjang 2025, Mulai Wakaf Pohon hingga Masjid Ramah Lingkungan - JPNN.COM
Kemenag melulncurkan sejumllah terobosan Kemenag sepanjang 2025, mulai wakaf pohon hingga masjid ramah lingkungan. Foto Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI berkomitmen serius dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pelestarian alam.

Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kemenag meluncurkan sejumlah terobosan inovatif sepanjang 2025, mulai dari program wakaf pohon bagi calon pengantin hingga pengembangan masjid ramah lingkungan.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Ekoteologi di Jakarta, Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, memaparkan lima pilar utama yang menjadi motor penggerak gerakan "Agama Peduli Alam" ini.

Baca Juga:

Salah satu program paling unik ialah kewajiban atau imbauan bagi pasangan yang akan menikah untuk berwakaf pohon.

Program tersebut diintegrasikan ke dalam Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

"Catin tidak hanya dibekali ilmu rumah tangga, tetapi juga edukasi kepedulian lingkungan melalui aksi nyata menanam pohon," ujar Abu Rokhmad, Rabu (31/12).

Baca Juga:

Dia mengatakan hingga akhir 2025, Kemenag telah mengelola 11 titik hutan wakaf dengan total luas mencapai 7.349 hektare. Lahan ditanami pohon produktif seperti durian, cengkeh, nangka, dan gaharu. 

"Langkah ini mampu memberikan dua manfaat sekaligus menjaga ekologi dan memberikan nilai ekonomi bagi umat," ujarnya.

Kemenag meluncurkan sejumlah terobosan program sepanjang 2025, mulai wakaf pohon hingga masjid ramah lingkungan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenag  program kemenag sepanjang 2025  wakaf pohon  masjid ramah lingkungan 
BERITA KEMENAG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp