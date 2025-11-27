Close Banner Apps JPNN.com
Terobosan Serum Anti-Aging Somethinc: Exosome & Vegan PDRN

Kamis, 27 November 2025 – 22:13 WIB
Terobosan serum anti-aging Somethinc, dikembangan dengan hyalupeptide pertama di dunia, Exosome & Vegan PDRN. Foto: Somethinc

jpnn.com, JAKARTA - Somethinc, merek kecantikan lokal yang selalu berkomitmen untuk menghadirkan produk yang Clinically Backed with Honest Dose & Honest Quality kembali menegaskan kepemimpinannya dalam inovasi skincare.

Menyadari lonjakan permintaan pasar akan produk anti-aging yang efektif sekaligus aman bagi kulit sensitif, Somethinc menjawab kebutuhan konsumen akan solusi yang efektif, aman, dan inklusif.

Secara resmi, Somethinc meluncurkan serum terbaru dalam rangkaian Skin Booster: PDRN + Exosome + Peptide Plumpy & Wrinkle Care Serum.

Keinginan untuk mempertahankan kulit yang awet muda mendorong meningkatnya pencarian akan kandungan anti-aging yang efektif.

Dalam dunia perawatan kulit, PDRN (Polydeoxyribonucleotide) telah dikenal dengan kemampuan regeneratif luar biasa untuk membantu proses peremajaan kulit.

Menghadirkan terobosan, Somethinc memperkenalkan dua power ingredients unggulan dalam serum ini.

Pertama, Hyalupeptide pertama di dunia, inovasi hibrida antara hyaluronic acid dan peptide yang bekerja sinergis mendukung produksi kolagen untuk kulit yang lebih sehat, kenyal, dan tampak lebih plumpy.

Kedua, Vegan PDRN, yang menjadikannya aman untuk pengguna yang menghindari turunan hewani atau memiliki alergi ikan. Kandungan ini juga memiliki daya serap tinggi dan kaya antioksidan, membuatnya ramah untuk kulit sensitif.

Terobosan Serum Anti-Aging Somethinc: Dikembangan dengan Hyalupeptide Pertama Di Dunia, Exosome & Vegan PDRN

