Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Teror Bom terhadap Sekolah di Depok Dikirim Lewat Email Ini

Rabu, 24 Desember 2025 – 07:41 WIB
Teror Bom terhadap Sekolah di Depok Dikirim Lewat Email Ini - JPNN.COM
Anggota Detasemen Gegana Brimob Polri dan Polres Depok melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke sejumlah sekolah di Depok, menyusul adanya teror dugaan bahan peledak pada Selasa (23/12/2025). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Depok

jpnn.com - Kepolisian diminta merespons serius adanya teror bom terhadap 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah tidak ingin teror bom tersebut menimbulkan dampak destruktif di masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

"Saya minta kepolisian merespons cepat dan terukur," kata Abdullah di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Baca Juga:

Pihaknya khawatir peristiwa teror bom tersebut berlanjut di daerah lainnya oleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Abdullah juga meminta kepolisian menangani kasus ini dengan komunikasi satu pintu untuk menghindari adanya kepanikan.

"Kepolisian mesti membuat kanal komunikasi satu pintu untuk memperbarui informasi terkait penanganan kasus ini agar tidak ada misinformasi atau hoaks yang justru membuat masyarakat panik dan menimbulkan kerugian lainnya," tuturnya.

Baca Juga:

Dia mengingatkan kepolisian untuk tetap waspada, salah satunya dengan mengintensifkan Operasi Lilin yang melibatkan pemerintah daerah, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pemangku kepentingan lainnya.

"Jadi, melalui operasi lilin ini, patroli dan pengamanan di objek vital, tempat ibadah, sekolah serta ruang publik lainnya dapat diperkuat keamanannya. Juga dimaksudkan untuk mengantisipasi ancaman lainnya dalam bentuk fisik maupun digital," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta kepolisian merespons cepat dan terukur kasus teror bom seperti kejadian di Depok. Teror dikirim lewat email ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   teror bom  Depok  Sekolah  Polisi  Abdullah  Komisi Iii Dpr 
BERITA TEROR BOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp