Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral Bakal Dilengkapi Diorama Berisi Pesan Toleransi

Minggu, 28 Desember 2025 – 22:14 WIB
Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral Bakal Dilengkapi Diorama Berisi Pesan Toleransi - JPNN.COM
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat meninjau pembangunan tahap kedua Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Foto: Dokumentasi Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menggelar rapat pembangunan tahap kedua sekaligus kunjungan lapangan ke Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.

Kegiatan tersebut difokuskan pada dua hal utama, yakni kelanjutan pembangunan di antaranya pembuatan relief serta pembahasan mengenai rencana pembukaan Terowongan Silaturahmi untuk umum.

Kedua agenda ini menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan fungsi edukatif, spiritual, dan sosial dari terowongan tersebut.

Baca Juga:

Terowongan Silaturahmi Istiqlal-Katedral Bakal Dilengkapi Diorama Berisi Pesan Toleransi

Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menggelar rapat pembangunan tahap kedua Terowongan Silaturahmi. Foto: Dokumentasi Kemenag

Menag Nasruddin menegaskan pentingnya menghadirkan relief hidup atau diorama yang diletakkan terowongan.

"Perlu ada relief atau diorama yang diletakkan di terowongan agar bisa tersampaikan pesan toleransi antarumat," kata Menag Nasruddin dalam keterangannya dikutip Minggu (28/12).

Baca Juga:

Menag Nasruddin menekankan diperlukan kekuatan visual dan naratif yang mampu menyampaikan pesan toleransi, persaudaraan, serta sejarah kebersamaan antarumat beragama secara mendalam.

Dia juga menekankan perlunya pembangunan pintu gerbang terowongan yang dirancang secara khusus untuk menciptakan kesan secret place.

Terowongan Silaturahmi Masjid Istiqlal-Gereja Katedral yang saat ini memasuki pembangunan tahap kedua bakal dilengkapi diorama berisi pesan toleransi antarumat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Terowongan silaturahmi  Masjid Istiqlal  Gereja Katerdal  diaroma  Nasruddin Umar  Kemenag 
BERITA TEROWONGAN SILATURAHMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp