Terpancing Konten Viral, Mario G Klau Ciptakan Lagu Pulanglah
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi serta penulis lagu, Mario G Klau menghadirkan karya terbaru yang berjudul Pulanglah.
Lagu yang penuh emosi sekaligus menyentuh tersebut dirilis melalui Wecord Evermore Indonesia.
Pulanglah punya nuansa easy listening yang khas lagu-lagu Mario G Klau lengkap dengan sentuhan emosi yang mendalam.
Single tersebut sebenarnya sudah pernah dibawakan secara live untuk pertama kalinya di Palu pada 17 Oktober 2025.
Saat itu, Mario G Klau tampil dalam salah satu acara di Palu Grand Mall.
"Ini spesial sekali untuk teman-teman semua yang ada di sana," ungkap Mario G Klau.
Lebih dari sekadar yang mengumbar emosi saja, Pulanglah merupakan refleksi universal tentang jarak, kehilangan, dan kerinduan yang tidak kunjung padam.
Mario G Klau ternyata terinspirasi dari sebuah konten viral TikTok yang menampilkan kisah pasangan yang saling mencintai tetapi terpisah oleh jarak.