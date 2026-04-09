JPNN.com - Daerah

Terperosok ke Gorong-Gorong, Bocah 3 Tahun Ditemukan Meninggal

Kamis, 09 April 2026 – 12:44 WIB
Petugas mengevakuasi seorang anak berusia 3 tahun dalam kondisi meninggal dunia akibat terperosok ke gorong-gorong saat mandi hujan di Jakarta Barat, Kamis (9/4/2026). ANTARA/HO-BPBD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Seorang bocah berusia tiga tahun ditemukan meninggal dunia akibat terperosok ke gorong-gorong saat mandi hujan di Jakarta Barat.

Jasad korban ditemukan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada hari ini kurang lebih 5 kilometer dari lokasi kejadian.

"Korban atas Muhammad Haadi, usia 3 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan, Kamis.

Menurut dia, pada Rabu (8/4) sekitar pukul 13.30 WIB, korban dan beberapa temannya sedang mandi air hujan di Jalan Flamboyan, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Tiba-tiba, korban terpeleset dan masuk ke dalam gorong-gorong.

Yohan mengatakan warga sekitar sempat mencoba mencari korban, namun tidak kunjung ditemukan pada hari yang sama.

Kemudian, kata dia, pencarian korban dilanjutkan pada Kamis (9/4), dengan hasil korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban ditemukan di pembatas air Cengkareng Drain, Kelurahan Kedaung Kali Angke, pada pukul 08.35 WIB, dengan jarak dari titik kejadian kurang lebih 5 kilometer," ujar Yohan.

Setelah korban ditemukan, dia menyatakan operasi pencarian resmi ditutup.

